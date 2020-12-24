محكمة النزاهة تتخذ إجراءات بحق 13 مصرفاً أهلياً عن مخالفات مزاد العملة

2020/12/24 | 13:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية، اتخاذ الاجراءات القانونية بحق 13 مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك.وجاء في بيان للقضاء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة المذكورة قررت …

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