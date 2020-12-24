2020/12/24 | 13:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: اجراءات قانونية بحق مصارف اهلية مخالفة لدخول مزاد العملة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء: اجراءات قانونية بحق مصارف اهلية مخالفة لدخول مزاد العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).