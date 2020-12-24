التميمي: سائرون سيعمل على تعديل قانون الموازنة

2020/12/24 | 13:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت النائب عن تحالف سائرون، اليوم الخميس، إن تحالفها يعمل على تعديل قانون موازنة 2021.وقالت التميمي، في مؤتمر صحفي، إن “قرار تخفيض سعر صرف الدينار سبب تداعيات كثيرة ولاسيما ذوي الدخل المحدود وأضافت إننا” في تحالف سائرون نعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة مع شركائنا عبر تعديل قانون الموازنة بإجراء المناقلات”.وفيما شددت على “ضرورة إجراءات مضاعفة رواتب وأعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية”، أكدت “ضرورة قيام البنك المركزي بإطلاق مبادرات تنموية للحفاظ على سعر صرف الدولار”.وأردفت التميمي، وهي عضو باللجنة المالية في مجلس النواب، أن “على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة قرار البنك المركزي”.وفي يوم الأحد الماضي، صوت […]

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