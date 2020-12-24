وزير الداخلية العراقي يروي تفاصيل جديدة بشأن قصف الخضراء

2020/12/24 | 13:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، الخميس، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء. ...

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