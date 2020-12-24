فرنسا توافق على استخدام لقاح ’’فايزر- بيونتيك’’ للبدء بعملية التطعيم

2020/12/24 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس (24 كانون الاول 2020)، الموافقة على استخدام لقاح (فايزر – بيونتيك)، ضد فايروس كورونا، فيما بدأت بعملية التطعيم في البلاد.

يتبع.



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