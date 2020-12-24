مستشفى سامراء تعلن مغادرة آخر مصاب بكورونا

2020/12/24 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- سامراء

أعلنت إدارة مستشفى سامراء العام، اليوم الخميس (24 كانون الأول 2020)، خلو ردهات المستشفى من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد خروج آخر مصاب.

وقال مدير المستشفى، الدكتور بشار قحطان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اليوم تم إخراج اخر المرضى المصابين بفايروس كورونا من مستشفى سامراء العام".

وأضاف قحطان، أن "مستشفانا شهدت في الايام الماضية دخول العديد من المرضى وصل عددهم اكثر من الف مريض قدمت لهم كافة العلاجات المعتمدة وفق البروتوكولات العلاجية، التي اعدتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية، وتم توفير كافة الادوية والمستلزمات الطبية وكذلك مادة الاوكسجين من قبل معمل الاوكسجين في المستشفى".

وأشار إلى أن "دائرة صحة صلاح الدين، كانت ترفد مستشفانا بكميات هائلة من الاوكسجين، وكذلك كانت هناك منظمات وشخصيات ومسؤولون وشيوخ ووجهاء من اهالي المدينة داعمة لردهة العزل بمادة الاوكسجين، وبشكل مستمر خلال الفترة الماضية".

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