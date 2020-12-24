2020/12/24 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت نقابة الأكاديميين في محافظة ميسان وقفة احتجاجية في جامعة ميسان ،اليوم الخميس، لرفض قانون موازنة 2021 ".وابلغوا مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان الوقفة ‏ترمي الى رفض مشروع قانون موازنة 2021 لما تضمنته من نصوص ماسة بحقوق الشعب العراقي عامة والاكاديميين خاصة دون الاخذ بنظر الاعتبار المسؤولية الكبرى والجهد الاستثنائي الذي يؤديه الاستاذ الجامعي في ظل الظروف الراهنة ، مطالبين وزارة التعليم العالي باتخاذ خطوات جدية بهذا الشان".وشارك في الوقفة عدد من النقابات والاتحادات الاخرى في المحافظة"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الاكاديميين في ميسان ينظمون وقفة احتجاجية لرفض مشروع قانون موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الاكاديميين في ميسان ينظمون وقفة احتجاجية لرفض مشروع قانون موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).