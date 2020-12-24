وزير الثقافة يفتتح قصر الملك غازي في الديوانية بعد تأهيله

2020/12/24 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ افتتح وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم اليوم قصر الملك غازي في صدر الدغارة بمحافظة الديوانية بعد اعادة تأهيله وتطويره ضمن مشروع ايدو للتطوير الثقافي والممول من الاتحاد الاوربي .وقال الوزير خلال الافتتاح " ان الديوانية تضم المئات من المواقع الاثرية وتتميز بعراقة تاريخها وهي بحاحة الى انشاء متحف كبير .ويضم القصر مقتنيات للحقبة الملكية وغيرها /انتهى

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