المغرب العربي، لقطات من ليبيا إلى موريتانيا- 2020 - الطاهر المعز

2020/12/24 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز المغرب العربي، لقطات، من ليبيا إلى موريتانيا – 2020نُشرت الفقرات الموالية، كنصوص مستقلة، في فترات مختلفة من سنة 2020، كصورة، غير مكتملة، عن الوضع في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وقد يُساعد نشرها مجتمعة على توضيح الصورة في هذه المنطقة، التي كانت خاضعة للإمبريالية الأوروبية (فرنسا بشكل خاص)، باستثناء ليبيا، قبل أن تهتم الإمبريالية الأمريكية وأُسْطُولها العسكري السّادس، بهذا الإقل ......





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