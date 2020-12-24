الاعرجي: يحتم علينا إيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي يواجهها أبناؤنا

2020/12/24 | 14:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "برعاية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، افتتحت ورشة عمل بعنوان (حالات الانتحار في العراق)، في مركز النهرين، بحضور ممثلين عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني ومستشارية الأمن القومي".

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