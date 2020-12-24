أجور الحكام تهدد الفئات العمرية من الحرمان

2020/12/24 | 14:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت لجنة المسابقات، اليوم الخميس، الأندية المشاركة في بطولات الفئات العمرية ودوري الرديف، ولأمور تنظيمية، إلى ايداع أجور الحكام للمرحلتين الأولى والثانية.

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