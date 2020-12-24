المنافذ الحدودية تعلن احباط تهريب 16 عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم الأوسط

2020/12/24 | 14:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الأوسط في محافظة البصرة عن ضبط 4 حاويات حجم 40 قدم ووفق معلومات من مصادر مؤكدة والواردة إلى البحث والتحري هيأتنا من جهاز المخابرات الوطني العراقي تفيد بوجود مواد يمنع استيرادها داخل الحرم الكمركي.

وذكرت الهياة في بيان انها “شكلت لجنة للكشف على الحاويات أعضاؤها من الجهات المختصة وتبين وجود عجلات دون الموديل عدد (16) لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة”.

وتابعت “تم ختم الحاويات بالختم الكمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى مركز شرطة الكمارك لغرض عرضها أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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