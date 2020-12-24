اختفاء أعراض الإصابة بكورونا لدى ماكرون

2020/12/24 | 14:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يعد يعاني من أي أعراض جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي تم إعلان إصابته به قبل أسبوع.وأوضح قصر الإليزيه في بيان أن: “ماكرون لم تعد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبإمكانه إنهاء فترة العزل الصحي وذلك عقب مرور 7 أيام على تشخيص إصابته بالوباء”.وكانت الفحوصات قد أظهرت يوم الخميس، 17 كانون الأول / ديسمبر الجاري، إصابة ماكرون البالغ من العمر 43 عاما بفيروس كورونا.ويخضع الرئيس للحجر الصحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي، ويواصل العمل والقيام بمهامه عن بعد.وذكر مسؤول بالإليزيه […]

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