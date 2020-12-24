التطبيعية تدعو الأندية لإيداع أجور الحكام للمرحلتين الأولى والثانية بدوري الفئات العمرية

2020/12/24 | 14:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…دعت لجنة المسابقات في الهيئة التطبعيية للاتحاد العراقي بكرة القدم، الاندية العراقية لإيداع أجور الحكام للمرحلتين الأولى والثانية بدوري الفئات العمرية.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “لجنة المسابقات تدعو الأندية المشاركة في بطولات الفئات العمرية ودوري الرديف، ولأمور تنظيمية، إلى ايداع أجور الحكام للمرحلتين الأولى والثانية من البطولات المذكورة أعلاه كتأمينات لدى حسابات الاتحاد، وخلال مدة أقصاها حتى 31/12/2020”.واضافت “بخلافه لن يتم السماح باشتراك الأندية التي تتخلف عن الايداع”، مبنية أن “الهيئة التطبيعية هي من ستتحمل أجور التحكيم للأدوار النهائية”.يذكر ان نادي الحرية قد اعتبر خاسراً في مباراته أمام الجامعة بدوري الدرجة الاولى لعدم تأمين مبلغ الحكام.



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