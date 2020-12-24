شرطة بابل تحذر المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية

2020/12/24 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل- واع- أحمد جنجون

حذرت مديرية شرطة بابل ،اليوم الخميس، المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية بتعرضهم إلى المساءلة القانونية.

وقال مدير شرطة بابل اللواء علي الشمري لوكالة الأنباء العراقي ( واع ): إن "مفارز المديرية وجهاز الأمن الوطني والأمن الاقتصادي منتشرة في جميع أسواق المحافظة لمراقبة أسعار المواد الغذائية".

وأضاف أن "المفارز تتابع أسعار المواد الغذائية داخل أسواق مدينة الحلة، وترفع تقاريرها إلى الجهات المختصة"، محذراً "المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية بتعرضهم إلى المساءلة القانونية".

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