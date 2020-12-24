نوري المالكي لقناة العالم: لهذا السبب اغتالوا سليماني

2020/12/24 | 14:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي ان عن أسباب مباشرة جعلت الادارة الاميركية ترتكب جريمة اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج ابومهدي...

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