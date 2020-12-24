مفوضية حقوق الانسان تستنكر العفو الامريكي وتطالب بمحكمة دولية

2020/12/24 | 14:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الخميس، بشدة العفو الذي اطلقه الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن أربعة اشخاص من شركة بلاك ووتر محكومين بالسجن الم...

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