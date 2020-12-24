“غوغل” تقدم تحديثا جديدا للبحث الصوتي عبر أنظمة “أندرويد”

2020/12/24 | 14:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قامت شركة “غوغل” بتقديم أحدث تطبيقات “أندرويد” لاستعمالها في تقنية البحث الصوتي، بغية التخلص التدريجي من طريقة الإدخال الصوتي القديمة.وتعتبر هذه الخطوة بمثابة خبر سار وجيد للمستخدمين متعددي اللغات، إذ أصبح بإمكانهم الحصول على معلومات وافرة بالاعتماد على واجهة بحث ذات مظهر أنيق بدلا من الواجهة القديمة، بحسب ما ذكر موقع “androidpolice”.ومن أجل تحديث تجربة البحث الصوتي نبدأ بإدخال رابط معين عبر نافذة المتصفح على الهاتف المحمول، بحسب الموقع.وبعد الدخول إلى الرابط، نقوم بتنشيط البحث الصوتي عبر المربع الصغير المتعدد الاستعمالات، ومن ثم نعيد تشغيل المتصفح.وعند النقر فوق زر الميكروفون في شريط العناوين سنرى لوحة البحث الصوتي بملء الشاشة بدلاً من المربع المنبثق الصغير القديم.وأما من الناحية الوظيفية، فيظل البحث الصوتي متطابقًا عبر كلا الإصدارين، حيث تمنحنا غوغل إجابة صوتية منطوقة.وهذا ما يجعل هذا التحديث مشابها للأسلوب السابق الذي يتعامل مع موقع الويب للتعرف بشكل مباشر على الصوت، إلا أن محور الاختلاف يكمن في ظهور البحث الصوتي الجديد ضمن شريط العناوين بحلة جديدة فقط.انتهى 25

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