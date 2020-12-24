نيجيريا: نرصد تحورا جديدا لسلالة ثالثة من كورونا

2020/12/24 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن نوعًا جديدًا آخر من فيروس كورونا ظهر في نيجيريا، حسبما قال مسؤول صحة عامة في إفريقيا يوم الخميس، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق.

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