زراعة النجف: وفرة الانتاج اليومي لـ”الطماطم” سبب تدني اسعارها وعلى بغداد التدخل

2020/12/24 | 14:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…ارجعت مديرية زراعة النجف الاشرف ، الخميس، تدني اسعار محصول الطماطم الى وفرة الانتاج الذي يصل الى 2000 طن يوما، مع انعدام اماكن الخزن.وقال مدير الزراعة منعم الفتلاوي لـ/المعلومة/ ان “المشكلة التي يعاني منها المزارعون في النجف الاشرف تتمثل بتدني اسعار محصول الطماطم حتى وصل الى 3 الاف دينار سعر الصندوق ذو الـ 30 كيلو، وسط حاجة المزارعين لدعم منتوجهم المحلي”.واضاف الفتلاوي ان “تدني الاسعار يأتي بسبب وجود فائض عن الحاجة نتيجة الزيادة الحاصلة في الانتاج حيث يبلغ الانتاج اليومي 2000 طن”.وطالب مدير الزراعة الحكومة الى بناء مخازن مبردة لتخزين المحصول بدل طرحه في الاسواق بهذه الكمية الكبيرة، والعمل على تصديره الى دول الجوار.يذكر ان مزارعي الطماطم في النجف اغلقوا الطريق الرابط بين محافظتي كربلاء والنجف قبل يومين احتجاجا على انخفاض الاسعار وقلة الدعم الحكومي للارتقاء بالمنتج الوطني.انتهى 25

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