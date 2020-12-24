2020/12/24 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بسم الله الرحمن الرحيم

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَصدق الله العلي العظيم

بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة (المعاون الفني لمحافظ بغداد الاستاذ المهندس فارس مجيد عبد مناف)، وبهذا المصاب الجلل خسرت محافظة بغداد احد كفاءاتها وطاقاتها، إن المغفور له بإذن الله لطالما عرف بسيرته الحسنة وخلقه الرفيع، وقدم جهودا فذة ومضنية طوال خدمته الوظيفية.سائلين المولى القدير ان يتغمده بواسع رحمته، ويجعل مأواه الجنة، ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

المهندس #محمدجابرالعطامحافظ بغداد

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