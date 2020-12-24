لقاح كورونا.. الولايات المتحدة تعلن تطعيم مليون أمريكي خلال 10 أيام

2020/12/24 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الخميس (24 كانون الأول 2020)، أن مليون مواطن أمريكي تلقى جرعة أولى من لقاح كورونا.

وقال مدير المركز روبرت ريدفيلد إن "الولايات المتحدة قطعت اليوم مرحلة أولى لكنها حاسمة.



أبلغتْ السلطات المحلية عن تلقي أكثر من مليون شخص جرعة أولى من لقاح ضد كوفيد-19 منذ بداية حملة التلقيح قبل 10 أيام".

وقال منصف السلاوي، مستشار برنامج أطلقته الحكومة الأميركية لتطوير لقاحات ضدّ فيروس كورونا، إنّ هدف تلقيح 20 مليون شخص بحلول نهاية العام "لن يتحقق على الأرجح".

وتسعى الولايات المتحدة إلى تلقيح 100 مليون شخص قبل نهاية الربع الأول من 2021، و100 مليون آخرين قبل نهاية الربع الثاني، حسب السلاوي.

ودعا ريدفيلد الأميركيين إلى الاستمرار في ممارسة التباعد الجسدي ووضع كمامات، طالما أن اللقاح لم يُعط بعد لجميع سكان البلاد.

من جهته قال كبير الخبراء الأميركيين حول الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي، الأربعاء، إنه إذا سارت عملية تلقيح السكان في الولايات المتحدة بسلاسة، فقد يصل مستوى المناعة ضد الفيروس في البلاد إلى ما بين 70 و85 في المئة بحلول الصيف المقبل.

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