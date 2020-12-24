القضاء يقرر اتخاذ اجراءات قانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا اهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة

2020/12/24 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية ، اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان "المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم باجراءات العناية الواجبة ،التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥"./انتهى9

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