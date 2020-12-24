لليوم الثالث على التوالي..تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار

2020/12/24 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / واصلت مبيعات البنك المركزي العراقي، من الدولار التراجع لليوم الثالث على التوالي.وبحسب النشرة اليومية للبنك عن مزاد العملة فان اجمالي البيع لاغراض تعزيز الارصدة في الخارج ، حوالات و اعتمادات، بلغ 76 مليوناً و600 الف و801 دولارا ،وهو اجمالي المبيعات الكلية ، فيما لم يبع البنك اي دولار نقداً".وكانت مبيعات مزاد العملة الاجنبية امس 77 مليون دولار./ انتهى8

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