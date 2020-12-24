الدولار الأمريكي يهبط عالمياً مع ترقب تطورات البريكست وصفقة التحفيز

2020/12/24 | 14:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن الصفقة التجارية للبريكست، والشكوك حول صفقة التحفيز.

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