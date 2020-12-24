الانبار تدعو لاستئناف العمل بمشروع حيوي توقف منذ 7 سنوات

2020/12/24 | 14:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..افاد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الخميس، بان الحكومة المحلية دعت الشركات الاستثمارية الى استئناف العمل بمشروع حيوي اطلق عليه “طريق حرير الجديد” جنوب غرب الانبار .وقال الجنابي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية دعت الشركات الاستثمارية الى استئناف العمل بمشروع الطريق الاستراتيجي الذي يربط مدينة الرمادي بناحية النخيب جنوب غرب الانبار باتجاه منفذ عرر ومنها الى السعودية وتركيا والدول الاوروبية الاخرى ويعد هذا الطريق الذي يطلق عليه اسم طريق حرير الجديد لأهميته الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي الدولي “.واضاف ان” طول الطريق 168 كم وكلفته نحو 100 مليار دينار توقف العمل فيه منذ 7 اعوام نتيجة العمليات الارهابية ، مبينا ان” الحكومة المحلية تعول على انشاء هذا المشروع كونه يمتد بشبكة طرق حديثة ومختصرة ويفتح افاق التعاون بين دول الخليج وتركيا والدول الاوربية الاخرى ، مبينا ان” افتتاح الطريق الذي يعد دولي سوف يساهم في انتعاش الواقع الاقتصادي للبلد والمحافظة وتشغيل الايدي العاملة “.



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