الكشف عن موقف ليفربول من تمديد عقد محمد صلاح

2020/12/24 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…كشفت صحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية موقف نادي ليفربول من تمديد عقد جناح الفريق الأول لكرة القدم، محمد صلاح، من أجل غلق كافة التكهنات حول مستقبله وإمكانية رحيله بنهاية الموسم الحالي.وذكرت الصحيفة انها “تواصلت مع بعض المصادر للتعليق على مستقبل، محمد صلاح، من داخل ليفربول، وأكدوا على أن العلاقة بين اللاعب ومدربه كلوب على ما يرام ولكن “ذا أثلتيك” تعتقد أن من الأفضل للنادي أن يراقب الوضع خلال الأشهر القادمة قبل الميركاتو الصيفي”.واوضحت أن “الادارة مطالبة بمتابعة الاوضاع خاصة وأن هناك تغييرات كبيرة تحدث في صفوف برشلونة وريال مدريد، الذين يحتاجون تجديد دماء فريقهما قبل بداية الموسم المقبل، ومن الممكن أن يستغل ليفربول إذا كان القرار هو بيع، محمد صلاح”.وازدادت في الأيام الأخيرة نبرة رحيل، محمد صلاح، عن قلعة “أنفيلد” بعد تصريحاته مع صحيفة “آس” الإسبانية والتي لمح فيها إلى أن المستقبل من الممكن أن يحدث فيه أي شيء إلى جانب اعترافه بخيبة أمله من مدربه، يورجن كلوب، الذي لم يمنحه شارة القيادة في مباراة ميتلاند ببطولة دوري أبطال أوروبا.



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