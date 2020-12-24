استذكار لجانب من أحداث شهر نيسان الماضي

2020/12/24 | 14:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يستعرض "ناس"، حصاداً موجزاً لأبرز الأحداث التي شهدها العام 2020.

وأدناه جانب من أبرز الأحداث التي شهدها شهر نيسان/ أبريل من العام الحالي:

إطلاق سراح سجناء

في الأول من نيسان، أفرج مجلس القضاء الأعلى، عن أكثر من 600 متهم ومحكوم من سجون العاصمة بغداد، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس "كورونا".

أول اجتماع حكومي من نوعه!

في الأول من نيسان، وللمرة الأولى ربما في تاريخ الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003، عقد مجلس الوزراء، جلسة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ضمن إجراءات الحد من فيروس "كورونا".

كورونا ينتشر

في الثاني من نيسان، تجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليون إصابة.



واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بعدد المصابين حينها، وعلى صعيد حالات الوفاة جاءت إيطاليا أولا وإسبانيا ثانيا ثم فرنسا.

الناتو يوسّع مهامه

في الثالث من نيسان، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ، توسيع مهمته في العراق عبر وضع تدريب ضباط الصف، وخبراء الألغام، وكوادر الشرطة الفيدرالية في إطار برنامجه.

الرئاسة تسحب مرسوماً جمهورياً

في الثالث من نيسان، وجهت رئاسة الجمهورية العراقية بإعفاء عضو في المحكمة الاتحادية؛ لعدم إمكانية استمراره كعضو أصيل في هيئة المحكمة، وسحبت المرسوم الجمهوري بتسمية محمد رجب الكبيسي عضواً أصيلاً في المحكمة الاتحادية، بناء على طلب وجهه رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود إلى الرئاسة".

المكلّف يرسل منهاجه

في الرابع من نيسان، أرسل رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، منهاج حكومته إلى رئاسة مجلس النواب.



وتضمن المنهاج سلسلة فقرات تتعلق بـ “وباء كورونا، والموازنة العامة الاتحادية، والانتخابات المبكرة، ومطالب المتظاهرين، والاقتصاد والاستثمار، وسيادة القانون ودعم المنظومة العسكرية والأمنية، والنازحين والمهجرين، والرعاية الاجتماعية، إصلاح الأداء الحكومي، ومكافحة الفساد، والسياسة الخارجية، العلاقة بين المركز والاقليم، دعم المحافظات، القطاع التربوي والتعليمي، وتعزيز دور المرأة، وبرنامج الوزارات”.

انسحاب أميركي من الحبانية

في الرابع من نيسان، قال مدير شؤون الاستدامة في قوات المهام المشتركة العميد فنسنت باركر ان "نقل قاعدة التقدم (الحبانية) هو خطوة متقدمة اخرى نحو الشراكة المستمرة بين قوات الامن العراقية، والتحالف العسكري الدولي المناهض لتنظيم داعش".

العراق وكورونا

في السادس من نيسان، ذكرت الصحة العراقية أن حاجز الإصابات في البلاد تخطى عتبة الالف، موجهة دعوتها للالتزام بالتباعد والإجراءات الوقائية.

تمديد حظر التجوال

في السابع من نيسان، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمديد حظر التجوال، وتخصيص مبلغ 600 مليار دينار للشهرين المقبلين كمُنح مالية تشمل نحو 10 ملايين مواطن.

قرار من التعليم العالي

في الثامن من نيسان، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انها لن تسمح للطلبة بتقديم طلبات لتأجيل العام الدراسي الحالي، في حال رفضهم المحاضرات الإلكترونية.

المكلّف ينسحب!

في التاسع من نيسان، تقدم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بالاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة موجهاً رسالة إلى الشعب العراقي، قال فيها: إن عدم الاستمرار بالتكليف مردُّه الحفاظ على "وحدة العراق ومصالحه العليا".

مُكلّف آخر

في التاسع من نيسان، وبالتزامن مع انسحاب الزرفي، كلّف رئيس الجمهورية برهم صالح، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

أول تعليق من المكلّف:

وتعهد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بتشكيل حكومة تُلبّي مطالب العراقيين وتصون سيادة البلاد.



وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.

قرار يخص المطارات

في العاشر من نيسان، أعلنت سلطة الطيران المدني، فتح الأجواء والمطارات، لإعادة المواطنين العراقيين من الخارج.

وفاة الجادرجي

في الحادي عشر من نيسان، توفي المعماري والتشكيلي العراقي البارز، رفعت الجادرجي، في العاصمة البريطانية لندن.

تصنيف غير مسبوق في أميركا

في الثاني عشر من نيسان، صنف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، 50 ولاية تحت حالة الكوارث وليس تحت حالة الطوارئ.



وأدى وباء كورونا إلى خضوع كافة الولايات الأميركية لإعلان الكوارث الفيدرالي في وقت واحد،

وفاة فنان عراقي

في الثاني عشر من نيسان، نعت نقابة الفنانين، الفنان العراقي كامل ابراهيم والذي توفي إثر مرض عضال.

اتفاق تاريخي في "أوبك+"

في الثاني عشر من نيسان أيضاً، توصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي" على خفض إنتاج النفط إلى مستوى 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض على الإطلاق.

مقدار التخفيض العراقي

في الثالث عشر من نيسان، أعلن وزير النفط العراقي في حكومة تصريف الأعمال، ثامر الغضبان، عن مقدار تخفيض الإنتاج العراقي من النفط وفق اتفاق أوبك+، وقال إن "الدول اتفقت على خفض 23 بالمئة من صادراتها النفطية، وهذا يمثل بالنسبة للعراق 1.06 مليون برميل نفط يومياً، بما فيها صادرات إقليم كردستان.

اعتداء تركي

في الخامس عشر من نيسان، اعلنت قيادة الدفاع الجوي العراقية، عن خرق تركي للأجواء العراقية، نفذته طائرة مسيرة، وقصفت مخيماً للاجئين قرب مدينة مخمور لتوقع عدداً من الضحايا هناك.

استدعاء يلدز

في السادس عشر من نيسان، استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، على خلفية قصف بلاده الأخير للأراضي العراقية، وسلمته مُذكّرة احتجاج، وشددت على ضرورة إيقاف مثل هذه الانتهاكات الخطيرة، واحترام مبادئ حسن الجوار.

الخام الأميركي يهوي للقاع!

في العشرين من نيسان، هوى النفط الخام الأميركي للمرة الأولى في التاريخ، مسجلاً مستوى غير مسبوق في القاع وصل - 8، أي أن البائع يدفع للمشتري، بانهيار تجاوز أكثر من 130 في المئة.

طفرة في عدّاد كورونا

في الحادي والعشرين من نيسان، تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم، حاجز المليونين ونصف المليون مصاب، فيما حاولت بعض الدول آنذاك تخفيف قيود مفروضة على مواطنيها، بغية إنعاش الاقتصاد الذي عصفت به الخسائر الفادحة.

وتصدرت الولايات المتحدة في ذلك الحين دول العالم بأعداد الإصابات والوفيات، وحلت إسبانيا في المرتبة الثانية.

رسالة مطوّلة من عبدالمهدي

في الحادي والعشرين من نيسان، وجه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، رسالة طويلة إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان، جاء فيها: "قدمت استقالتي في 29/11/2019، وها نحن نقترب من نهاية نيسان 2020 ولم تشكل حكومة جديدة.



كُلف الاخوان علاوي والزرفي ولم يوفقا، ومؤخراً كُلف الاخ الكاظمي الذي من المفترض ان يشكل حكومته قبل 9ايارالقادم.



مما يكشف اما عن خروقات دستورية او نواقص خطيرة في التطبيقات الدستورية والتقاليد السياسية، او خلل مفاهيم وسلوكيات سائدة لدى القوى السياسية، او تضادات مجتمعية تعرقل بعضها البعض الاخر، او توازنات اقليمية ودولية ضاغطة، وعلى الاغلب جميع ذلك.

مكافأة مقابل "رأس" "حجي عبدالله"

في الثاني والعشرين من نيسان، خصصت واشنطن مكافأة مالية تصل الى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي الى اعتقال زعيم داعش الجديد المدعو "حجي عبد الله"، عقب تقارير أشارت إلى دخوله للعراق.

انسحاب من الحشد

في الرابع والعشرين من نيسان، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ان الحشد ماضٍ في تعزيز "استراتيجيته الدفاعية"، وذلك في أول تصريح له بعد إعلان الفصائل التابعة للمرجعية الدينية الانسحاب من الهيئة للعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

إيقاف أموال الإقليم

في الخامس والعشرين من نيسان، وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية، عادل عبدالمهدي، وزارة المالية بالتوقف عن صرف حصة إقليم كردستان لعدم تسليم حكومته إيرادات النفط المتفق عليها، بموجب الموازنة المالية، إلى شركة "سومو" لتسويق النفط.

المحافظة الأخيرة تستسلم!

في السادس والعشرين من نيسان، أضحت محافظة صلاح الدين، آخر محافظة عراقية تسجل الإصابة الأولى بفيروس كورونا، بعد أن قاومت على مدى شهرين اثنين بالتمام والكمال، وسُجلت الإصابة الأولى لسيدة وافدة من الهند، وتم حجرها في مستشفى سامراء العام.

وفاة أكاديمي عراقي

في الثامن والعشرين من نيسان، نعت الأوساط الثقافية والإعلامية، المحلل السياسي الدكتور واثق الهاشمي، الذي وافته المنية، وشغل الهاشمي منصب رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، وسبق وفاته إجراءَهُ قبل أشهر عملية "قلب مفتوح" في بيروت بعد تدهور حالته الصحية.

الكاظمي يوقّع منهاجه

في التاسع والعشرين من نيسان، وقّع المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، منهاجه الوزاري.



وتسلَّم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المنهاج الوزاري وقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين؛ لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه".

المدارس تتنفس

في التاسع والعشرين من نيسان، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، بدء إعادة فتح المؤسسات التربوية تدريجيا في بعض الدول.



وبحسب اليونيسكو، أعادت الصين واليابان حينها "فتح 30 إلى 40% من مدارسها وفي بعض دول أوروبا الشمالية كالدنمارك والنروج أعيد فتح المدارس الابتدائية وفي مدغشقر ومعظم جزر المحيط الهادىء، عاد طلاب شهادة البكالوريا إلى مقاعد الدراسة".

هزّة في الوقف السُنّي

في الثلاثين من نيسان، أجرى ديوان الوقف السني تغييرات في عدة مناصب إدارية إثر الكشف عن "تلاعب" في الكشوفات المتعلقة ملف إعمار جامع نينوى الكبير.

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