بالأرقام.. الدفاع المدني يكشف للفرات نيوز عدد الحرائق والإنقاذ خلال 2020

2020/12/24 | 14:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر في مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن عدد حوادث الحرائق والإنقاذ خلال العام الحالي 2020.

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