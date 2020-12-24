2020/12/24 | 14:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية، الخميس، اتخاذ اجراءات قانونية بحق 13 مصرفا اهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة.

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