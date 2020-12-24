2020/12/24 | 14:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

القضاء: اجراءات قانونية بحق 13 مصرفاص اهلياً عن مخالفات دخول مزاد العملة

منذ ساعتين

الهجرة تعلن اطلاق الوجبة الإولى من (منحة العودة) للعائدين حديثا من النازحين

منذ 6 ساعات

وزير الصحة: تخصيص 70 ألف درجة وظيفية في موازنة 2021

منذ 15 ساعة

القضاء يصدر بياناً بشأن قرار رخصة الهاتف النقال

منذ 16 ساعة

صحة الأنبار تنفي ظهور أي إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا في المحافظة

منذ 18 ساعة

المحاكم العراقية تسجل 2280 حالة طلاق في شهر واحد

منذ 18 ساعة

صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 225 المسجلة اليوم

منذ 19 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”45″ المسجلة اليوم

منذ 21 ساعة

التعليم تعلن استمرار التقديم الى استمارة القبول في الجامعات والكليات الأهلية

منذ 22 ساعة

الزراعة تصدر بياناً بشأن المحاصيل الممنوعة من الاستيراد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تفرض غرامات للوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تفرض غرامات للوقاية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).