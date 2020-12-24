2020/12/24 | 14:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت وزارة داخلية إقليم كردستان، اليوم الخميس، فرض غرامات جديدة، للوقاية من فيروس كورونا، ومنع السفر إلى ثمان دول.وجاء في بيان داخلية الإقليم، “فرض غرامة مالية، قدرها 15 ألف دينار عراقي، على الموظفين والعمال في القطاع الخاص المخالفين للتوجيهات الصحية وعدم ارتدائهم للكمامات”.وقررت الوزارة “فرض غرامة مالية، قدرها 20 ألف دينار عراقي، على كل شخص لم يرتدِ الكمامة في اقليم كردستان”.ووجهت “سواق السيارات العمومية والخاصة بالالتزام بالتوجيهات الصحية وارتداء الكمامات في حال ركوب أكثر من شخص في السيارة والمخالف يغرم بمبلغ 50 ألف دينار”.ونبهت على “منع السفر من إقليم كردستان إلى دول بريطانيا، افريقيا الجنوبية، […]

ظهرت المقالة كردستان تفرض غرامات للوقاية من كورونا وتمنع السفر إلى ثمان دول أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تفرض غرامات للوقاية من كورونا وتمنع السفر إلى ثمان دول) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تفرض غرامات للوقاية من كورونا وتمنع السفر إلى ثمان دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).