ضبط 16 عجلة دون الموديل في ميناء أم قصر الأوسط

2020/12/24 | 14:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

ضبطت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الأوسط في محافظة البصرة ،اليوم الخميس، 16عجلة دون الموديل لا يسمح باستيرادها.

وذكر بيان صدر عن إعلام هيأة المنافذ الحدودية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ملاكات منفذ ميناء ام قصر الأوسط في محافظة البصرة ضبطت 4 حاويات حجم 40 قدماً ووفق معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي أفادت بوجود مواد يمنع استيرادها داخل الحرم الجمركي".

وأضاف انه "تم تشكيل لجنة للكشف على الحاويات، أعضاؤها من الجهات المختصة حيث تبين وجود عجلات دون الموديل عدد (16) لا يسمح باستيرادها التزاما بالضوابط والتعليمات النافذة".

وتابع البيان أنه "تم ختم الحاويات بالختم الجمركي واحالتها وفق محضر اصولي الى مركز شرطة الكمارك لغرض عرضها أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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