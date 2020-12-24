بالصور.. حيوان يباغت عائلة ويخطف انف طفلة في النجف

2020/12/24 | 14:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت طفلة من محافظة النجف لهجوم من حيوان قضم جزءا من انفها.

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