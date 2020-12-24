وفاة رئيس نادي الزمالك المؤقت بفيروس كورونا

2020/12/24 | 14:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم نادي الزمالك وفاة المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، متأثر بإصابته بفيروس كورونا، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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