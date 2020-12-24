2020/12/24 | 14:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، ووزير الدفاع جمعة عناد، ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية.

وشدد الجانبان على أهمية حماية افراد البعثات من الاعتداءات التي تمثل تحدياً لسلطة الدولة واستهدافاً لسيادة البلد واستقراره.

داعين الى تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الامنية من اجل فرض النظام، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون، ووقف نشاطاتها وتسليمهم للعدالة، ومنع تكرار الأفعال التي من شأنها زعزعة الامن العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح وعناد يؤكدان ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح وعناد يؤكدان ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).