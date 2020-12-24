وزير الداخلية يبحث مع رئيسة هيئة الاستثمار تأمين سمات دخول المستثمرين الاجانب

2020/12/24 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي مع سها داود نجار رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار والوفد المرافق لها عدداً من المواضيع المشتركة و سبل تفعيلها وبما يحقق الصالح العام .وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه ،انه :" جرت خلال اللقاء مناقشة مواضيع منها تأمين سمات الدخول للمستثمرين الراغبين بالعمل في العراق او العمالة الاجنبية الوافدة الى البلاد بطرق قانونية تسهل العمل ،كما تم بحث موضوع تصديق السفارات العراقية في بلدان العالم المختلفة على شهادات الوافدين الراغبين بالعمل في العراق بالاختصاصات المختلفة لضمان صحة ودقة الاختصاص العلمي".وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وهيئة الاستثمار ومفاتحة مكتب رئيس الوزراء بهذا الخصوص للوصول لرؤية مشتركة تحقق التعاون المطلوب وفقاً لسياسة الحكومة وحرصها على نجاح الاستثمار ./انتهى9

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