وزيرا التعليم والشباب والرياضة يؤكدان اهمية الشراكة ودعم التنمية في مجال الرياضة الجامعية

2020/12/24 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي ، والشباب والرياضة ، اهمية تطوير الشراكة ودعم التنمية في مجال الرياضة الجامعية.وذكر بيان لوزارة التعليم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان وزير التعليم العالي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا و اتفقا على صياغة ستراتيجية تحدد مهام المرحلة المقبلة على صعيد العمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الرياضية في العراق وتذليل المتطلبات اللوجستية وصياغة البرامج المسؤولة عن احتضان الطاقات الشبابية وتفعيلها على وفق مرتكزات الوعي العلمي والرياضي والثقافي.واعرب وزير التعليم العالي عن استعداد الوزارة لتكثيف وزيادة الدعم اللازم لقبول ابطال الرياضة ونجومها في الجامعات ومنحهم الامتيازات التي تليق بتمثيلهم العراق في المحافل الرياضية الدولية.من جهته ثمن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال دور مؤسسات التعليم في هذا المجال ، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الشراكة التي تضطلع بها هذه القطاعات المهمة والمسؤولة عن التنمية البشرية ورعاية برامج الشباب وتمكين هذه الطاقات وتحفيزها في مجالي التعليم والرياضة./انتهى9

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