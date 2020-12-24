الإسترليني يتجاوز 1.36 دولار مع اقتراب الصفقة التجارية بشأن البريكست

2020/12/24 | 14:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسع الجنيه الإسترليني ارتفاعه لأعلى مستوى في عامين ونصف خلال تعاملات اليوم الخميس، مع اقتراب الصفقة التجارية المتعلقة بالبريكست.

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