الوزراء العراقي يقرر إستكمال المناقشات لمشروع مصفى ذي قار الاستثماري

2020/12/24 | 14:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت أمانة مجلس الوزراء العراقي اليوم عن موافقة المجلس على اكمال المناقشات الفنية لانشاء مصفى ذي قار الاستثماري من تآلف شركات الأوسط الإماراتية.ووفقاً لبيان صدر عن أمانة مجلس الوزراء اصدر المجلس قرر مضي شركة مصافي الجنوب، بإكمال المناقشات …

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