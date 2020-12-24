اقتحام لملف مزاد العملة.. اجراءات قانونية بحق 13 مصرفًا لم يقدم تصاريح دخول بضائع مستوردة مقابل العملة الصعبة

2020/12/24 | 14:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، اتخاذ اجراءات قانونية بحق 13 مصرفاً على خلفية مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤكد دخول البضائع.

وذكر اعلام القضاء، في بيان، تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك”.

واضاف البيان ان “المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥”.

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