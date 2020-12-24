صور: إنقاذ شابة عراقية من حريق في الكاظمية

2020/12/24 | 15:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تمكنت فرق الدفاع المدني، الخميس، من انقاذ سيدة، بعد اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الكاظمية شمال العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الاول 2020)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ فتاة ثلاثينية بعد ان اصيبت بحروق متوسطة نتيجة عطب كهربائي أدى الى اندلاع حادث حريق داخل شقة سكنية في منطقة الكاظمية الهبنة شمال بغداد".

واضافت المديرية ان "فرقها عملت على انقاذ الفتاة أولاً واخماد الحادث بالتزامن مع نقل الفتاة الى مستشفى الكاظمية التعليمي بعجلات اسعاف الدفاع المدني".

وتابع البيان ان "فرق الدفاع المدني طمأنت لحالة المصابة الصحية باشرت باشرت بالانسحاب الى مراكزها بعد اكمال الواجب".

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