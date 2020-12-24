سياسي إيزيدي: حزب بارزاني يخلق المشاكل في محاولة لنشر القوات التركية بسنجار

2020/12/24 | 15:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى..اتهم السياسي الإيزيدي فهد حامد، الخميس، الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه يريد إدخال القوات التركية إلى قضاء سنجار.وقال حامد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أعضاء الحزب الديمقراطي وعلى الرغم من التزام أهالي سنجار والحشد الإيزيدي بقرار الحكومة الاتحادية بتسليم الملف الأمني للجيش والشرطة الاتحادية، فأنهم يبثون شائعات حول استمرار السلاح المنفلت في القضاء”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول خلق المشاكل الأمنية في سنجار، وتبني وسائل إعلامه قضية انتشار عناصر حزب العمال في القضاء، وهذا الأمر لاصحة له كون الحزب انسحب منذ فترة طويلة”.وأشار حامد إلى أن “الحزب يمهد لانتشار القوات التركية في قضاء سنجار، بذريعة أن القوات الأمنية لاتسيطر على الوضع هناك ويحاول خلق المشاكل على الشريط الحدودي مع سوريا”.وكانت فصائل الحشد الإيزيدي قد سلمت مقراتها للقوات الأمنية من الجيش والشرطة الاتحادية، التي تسلمت إدارة الملف الأمني كاملا في سنجار.انتهى/ 15 ع

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