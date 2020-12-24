عطب كهربائية يحرق شقة والدفاع المدني ينقذ فتاة ثلاثينية 

2020/12/24 | 15:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ فتاة ثلاثينية بعد ان اصيبت بحروق متوسطة نتيجة عطب كهربائي أدى الى اندلاع حادث حريق داخل شقة سكنية في منطقة الكاظمية الهبنة شمال بغداد .

حيث عملت فرق الدفاع المدني الى إنفاذ الفتاة أولاً واخماد الحادث بالتزامن مع نقل الفتاة الى مستشفى الكاظمية التعليمي بعجلات اسعاف الدفاع المدني .

وبعد ان أطمأنت فرق الدفاع المدني لحالة المصابة الصحية باشرت باشرت بالانسحاب الى مراكزها بعد اكمال الواجب .

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