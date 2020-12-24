وزارة الصحة العراقية: المباشرة بتوفير المستلزمات اللوجستية لاستقبال لقاح كورونا

2020/12/24 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، المباشرة بتوفير المستلزمات اللوجستية لاستقبال لقاح كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير, ان الوزارة بدأت بمعالجة نقص المستلزمات اللوجستية لاستقبال لقاح كورونا، حيث سيتم تجهيز سلسلة التبريد الخاصة بخزن لقاح كورونا، إضافة إلى أن الشركات المنتجة للقاح ستتكفل بنقله إلى آخر نقطة.

وأضاف أن لقاح كورونا اعتمد في أكبر الدول لذلك لا يوجد مبرر للتخوف منه, مشيرا الى ان هنالك مضاعفات جانبية بسيطة وهي موجودة في أغلب اللقاحات.

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