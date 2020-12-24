ترمب يتحدى الكونغرس بتعطيله موازنة الدفاع الأميركية

2020/12/24 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عطّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب موازنة دفاع الولايات المتحدة التي سبق أن أقرها الكونغرس بغالبية ساحقة، معتبرا انها تساعد روسيا والصين.

وخلال رسالة رسمية وجهها للكونغرس قال ترمب انّ نص القانون هذا لا يتضمّن إجراءات حيوية للأمن القومي ولا يتوافق مع جهود جعل أميركا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية، معتبرا أنه يشكل هدية الى الصين وروسيا.

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