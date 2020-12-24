وفاة رئيس نادي الزمالك متأثراً بإصابته بكورونا

2020/12/24 | 15:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي رئيس نادي الزمالك المصري المستشار أحمد البكري، متأثراً بإصابته بفايروس كورونا.

وأكد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك "وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك متأثرا بفايروس كورونا، اليوم الخميس".

يذكر أن المستشار أحمد البكري قد أصيب بفايروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بقرار من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

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