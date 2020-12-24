تحسباً لهجمات في العراق.. اجتماع أمني رفيع في البيت الأبيض

2020/12/24 | 15:11 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اجتمع مسؤولو الأمن القومي للولايات المتحدة، في البيت الأبيض للاتفاق على مجموعة من الخيارات المقترحة ل...

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