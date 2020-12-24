حديث مقلق وآخر مطمئن من الصحة العالمية: تخطينا موجة ثانية في الشرق الأوسط

2020/12/24 | 15:11 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغاد..



أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، الأربعاء، يمكن القول إن المنطقة ...

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