2020/12/24 | 15:11 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغاد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حديث مقلق وآخر مطمئن من الصحة العالمية: تخطينا موجة ثانية في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغاد..
أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، الأربعاء، يمكن القول إن المنطقة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حديث مقلق وآخر مطمئن من الصحة العالمية: تخطينا موجة ثانية في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حديث مقلق وآخر مطمئن من الصحة العالمية: تخطينا موجة ثانية في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).