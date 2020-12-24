2020/12/24 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..اعلنت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، عزمها استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات حول تردي واقع الخدمات والفساد والتسهيلات المقدمة لشركات الهاتف النقال خلال الشهر المقبل.وقال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي لـ/المعلومة/ ان “لجنة الخدمات لن تتوقف عن الدعوة المرفوعة ضد شركات الهاتف النقال بل ستذهب الى محاسبة الفاسدين المتورطين مع تلك الشركات”.واضاف ان “اللجنة ستستجوب تمهيدا للإقالة لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات”، مشيرا الى ان “موعد جلسة الاستجواب سيحدد في اول جلسة من الشهر المقبل”.واوضح الربيعي ان “الاستجواب سيكون حول العقود الفاسدة والصمت عن ديون الشركات والتسهيلات المقدمة لهم على حساب المال العام والمواطن العراقي والكثير من ملفات الفساد”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية: استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية: استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).